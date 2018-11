Projeto que visa incluir Sessões Itinerantes da Câmara Municipal nas Zonas Rurais de Alta Floresta foi apresentado na Casa de Leis

Bruno Felipe / Da Reportagem

Está tramitando nas comissões internas da Câmara Municipal um Projeto de Resolução que instituiu no município de Alta Floresta as Sessões Itinerantes da Câmara Municipal. Sessões Itinerantes nada mais são do que Sessões Ordinárias, mas que deixarão de ser realizadas na sede do Poder Legislativo para serem realizadas nas Zonas Rurais do município. O objetivo com tal intento é fazer com que toda a população possa ter acesso as sessões da Câmara Municipal e também para que tenham a oportunidade de conhecer o trâmite de um parlamento.

Os autores da Resolução foram os parlamentares Mequiel Zacarias (PT), Elisa Gomes (PDT), Dida Pires (PPS), Elói Crestani (PMDB) e Demilson Nunes (PSDB). De acordo com a vereadora Elisa, os moradores sempre fizeram essa solicitação para que pudessem participar das sessões ordinárias, já que se torna inviável por conta do horário de realização das mesmas. As sessões itinerantes serão realizadas a cada bimestre na sede das comunidades de referência.

Conforme ela salientou, as comunidades foram dívidas em seis núcleos e vale lembrar que durante as sessões itinerantes, além dos vereadores, poderão usar a palavra até 03 líderes comunitários previamente indicados, pelo tempo estimado de 10 minutos, com a finalidade de apresentar reivindicações e propostas importantes para o conhecimento da Câmara. “Então além deles estarem em contato diretamente com todos os vereadores, nós estaríamos levando aquilo que nós estamos reivindicando para o município e eles estariam colocando as suas emergências e necessidades para que possamos fazer um trabalho ainda mais voltado para cada setor desses”, explicou Elisa para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela ressaltou que para o pleno funcionamento e execução dos trabalhos, serão convocados servidores da Câmara Municipal para prestarem serviços durante a realização, cujas despesas inerentes com locomoção serão custeadas por dotação própria consignada no orçamento do Poder Legislativo.