Prefeito Asiel Bezerra diz que obra para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) está em ritmo acelerado

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a visita na obra da construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER), localizado aos fundos da Praça Cívica, o prefeito municipal Asiel Bezerra disse em entrevista à reportagem do Jornal O Diário que os trabalhos estão em ritmo acelerado e as expectativas são de que até meados do mês de maio o Centro fique pronto.

A entrevista foi realizada na própria obra, local onde a reportagem conheceu as diversas salas que irão atender as pessoas que necessitem de tratamentos relacionados a vícios químicos. O espaço da recepção é bastante amplo, sendo que as portas e janelas já foram todas colocadas. A obra foi iniciada em 04 de janeiro de 2016 e tinha como prazo de término 04 de janeiro de 2017, porém, devido à falta de repasses do Governo e também de recurso da própria administração pública, houve paralisação e atraso no prazo de entrega.

A princípio o valor total da obra estava avaliado em R$2.473.158,29, mas é provável que o montante tenha aumentado devido as necessidades de materiais adicionais. O Centro será regional, ou seja, também atenderá pessoas que moram nas cidades vizinhas de Alta Floresta. “Vai ser o maior e o melhor do estado de MT, na área de reabilitação nenhuma cidade do MT tem um prédio como esse; é um prédio grande e a obra está praticamente quase pronta”, salientou o prefeito.