Sinalização horizontal para estacionamento e divisão de fluxo na travessa da Praça do Avião esta sendo construída

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria de Trânsito Transporte e Segurança começou nesta terça-feira (30), trabalhos de sinalização horizontal para estacionamento e divisão de fluxo na Rua Álvaro Teixeira Couto (travessa Praça do Avião). A reportagem do Jornal O Diário acompanhou parte dos serviços realizados pela equipe na tarde desta terça-feira 30, e conforme os funcionários, a pintura na cor amarela está sendo feita com um maquinário especial destinado para a realização de pintura horizontal da malha viária.

Conforme os funcionários, a via será de mão dupla e os condutores terão que ficar atentos na hora de fazer a manobra. De acordo com os profissionais, nos próximos dias haverá a fixação das placas de sinalização indicando a entrada certa para cada rua. A intensão da secretaria é de realizar o trabalho de sinalização horizontal também na travessa do Secitec. Porém, a via continuará sendo apenas de mão única e contará com o estacionamento horizontal.