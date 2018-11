Rose Tradição comemora votação de Bolsonaro em Alta Floresta

A empresária Roseli Rampázio, a Rose do Tradição, que concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e ficou como suplente, comemorou bastante a votação expressiva do presidente eleito Jair Bolsonaro em Alta Floresta, que obteve 16.125 votos (62,36%) contra 5.442 votos do petista Fernando Haddad. Representante do PSL no meio político, Rose foi atuante em todos os movimentos em defesa da candidatura do capitão reformado do Exercito Brasileiro e deputado federal.

Outras duas conquistas, segundo Rose Tradição, vieram com as eleições, ainda no primeiro turno, do deputado Nelson Barbudo, campeão de votos, tendo sido o deputado federal mais votado em toda a história de Mato Grosso e da juíza Federal Selma Arruda, que ocupará uma das vagas de Senadora por Mato Grosso. Nelson Barbudo e Selma Arruda são do mesmo partido de Rose Tradição, “essa vitória nossa, do Jair Bolsonaro, do deputado Nelson Barbudo, como mais bem votado da história de Mato Grosso, da Senadora Selma (Arruda) como mais bem votada da história de Mato Grosso, um trabalho que nós iniciamos, bem do início mesmo, sem horário político, sem dinheiro e agora estamos aí nos prontificando a representar o povo da região”, disse a suplente de deputada, que tem expectativa de assumir a Assembleia Legislativa a partir de uma proposta de “rotatividade” no cargo. Dois deputados elegeram-se pelo PSL para a Assembleia Legislativa.

Corrupção – Para Rose Rampázio, a maior conquista em relação ao governo que esta sendo iniciado é o combate à Corrupção. “Nosso lema da campanha era pelo combate à corrupção, com responsabilidade nos gastos públicos, sem deixar dinheiro ser consumido pela corrupção, dá para fazer muitas ações em favor do povo”, explicou Rampázio, que foi determinante em diversas ações do PSL na cidade, desde carreatas, adesivaços, dentre outras ações que culminaram com a expressiva votação do capitão em Alta Floresta.