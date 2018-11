Homenagens marcaram a Sessão Ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (30)

Bruno Felipe / Da Reportagem

Na sessão ordinária desta terça-feira (30), a Câmara Municipal de Vereadores aprovou por unanimidade três Moções de Congratulações. O vereador Demilson Nunes Siqueira (PSDB) homenageou, através da Moção nº 052/2018, o projeto de escolinha de futebol “É possível ser feliz”, parceiro do ‘Projeto Futuro’, realizado através da Igreja Batista Nacional de Alta Floresta -MT. Conforme ele explicou durante seu pronunciamento na tribuna, além do esporte, são repassados diversos conhecimentos aos meninos e meninas, vale ressaltar que são atendidas em média 400 crianças através deste projeto. “Eu fiz essa homenagem em reconhecimento pelo trabalho e pela iniciativa dos pastores que encabeçarem esse projeto”, disse Demilson.

Os vereadores Mequiel Zacarias (PT), Elisa Gomes (PDT) e José Aparecido ‘Cidão’ (PMDB), apresentaram a Moção nº 053/2018 homenageando os agentes ambientais e todo o departamento de coleta de resíduos sólidos do município, pelos serviços prestados e pela data comemorativa alusiva aos profissionais da área. Mequiel disse que no dia 21 de outubro é celebrado em todo o país o ‘Dia do Lixeiro’ e a moção foi uma forma de reconhecer os profissionais que atuam no município de Alta Floresta considerando a situação de trabalho, a falta de apoio e por muitas vezes de equipamentos adequados.

Segundo o parlamentar, será programado em breve um encontro com todos estes profissionais onde os vereadores irão promover um café-da-manha e na oportunidade os profissionais receberão os certificados das moções, uma vez que eles não puderam estar na câmara devido estarem trabalhando. “São servidores públicos e ganham para isso, mas é necessário reconhecer a importância destes profissionais por conta das condições de trabalho; é um trabalho bruto e a quantidade de equipamentos disponíveis nem sempre ajuda, além disso, eles nem recebem todos os adicionais que deveriam receber”, disse Mequiel para a reportagem.

Já a Moção nº 054/2018 homenageou os empresários Rodolfo Almeida Hoffman e Victor de Carvalho Siqueira, pela inauguração da Academia Rio Fitness, no município de Alta Floresta -MT. A moção foi de autoria do parlamentar Charles Miranda (PSD). “Quero agradecer e homenagear todos os colaboradores por esse empreendimento e pensamento de acreditar e investir no nosso município”, disse ele.