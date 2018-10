Mulher com depressão, que foi presa por tirar foto em urna, suicida-se

Da reportagem

A bióloga Tania Jesus de Moraes, 39 anos, foi encontrada morta em seu quarto, na residência da família na manhã desta segunda-feira, 29, em Alta Floresta, após ter ingerido um veneno conhecido como “chumbinho”. A confirmação da morte foi feita por familiares, que informaram à redação do Jornal O Diário, que Tânia já sofria com problemas de depressão.

A família de Tânia é proprietária da Loja de Peças DelRey, uma das mais tradicionais de Alta Floresta, Tânia até já trabalhou em uma das empresas da família, mas sempre fora de sua área de formação. Como bióloga chegou a trabalhar em uma das usinas que foram construídas na região. Em sua página pessoa no linked in (rede social destinada à divulgar profissionais de diversas áreas) ela afirmavam que, teve “participação no projeto de Resgate de fauna, do Projeto Telles Pires Novembro de 2011 a Dezembro de 2011- Responsável pelo Resgate da Fauna Silvestre durante o acompanhamento da supressão e vegetação a ser realizado na fase no canteiro de obras UHE – Usina Hidrelétrica Teles Pires Paranaita- MT”. No momento ela se dedicava à campanha eleitoral.

Dia da eleição – Tania foi pivô de um dos casos de crime eleitoral por fazer fotos em urnas eletrônicas, o que é proibido pela legislação. O caso aconteceu na Escola Vitoria Furlani da Riva. No local, a PM foi informada pela coordenadora eleitoral do referido colégio que uma mulher de 39 anos estava portando um aparelho celular no momento em que usava a cabine de votação. A comunicante solicitou a suspeita para que mostrasse o referido celular, momento em que ela veio a mostrar a galeria de fotos sendo possível verificar a foto da referida urna.

No local da ocorrência, a guarnição constatou que a jovem sofria de transtornos psicológicos, por conta disso, os genitores foram acionados ao qual ficaram responsáveis pela suspeita. O fato ocorreu por volta das 15h45 e após registro, o B.O. foi encaminhado online para a Delegacia de Polícia Civil. Não foi confirmado se houve relação entre o caso ocorrido na tarde de domingo e o suicídio descoberto na manhã desta segunda-feira.

O corpo de Tania Jesus de Moraes foi velado na capela mortuária da Funerária Nossa Senhora Aparecida e será enterrado agora pela manhã, até o fechamento desta edição não havia a confirmação do horário.