Conselho Municipal de Saúde emite nota de repudio contra Governo do MT devido as condições precárias do atendimento na POLITEC do município

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Alta Floresta emitiu uma nota de repudio contra o Governo do Estado de Mato Grosso devido ao mal funcionamento e atendimento prestado pela Polícia de Identificação Técnica de Alta Floresta (POLITEC-AF). De acordo com a presidente do CMS Lenir G. de Souza, muitos conselheiros têm acompanhado a situação de familiares que perdem seus entes queridos, principalmente em acidentes graves, mas que sempre precisam esperar por um longo período a liberação do corpo, devido à falta de profissionais capacitados dentro da unidade.

Segundo Lenir, houve casos onde familiares tiverem que aguardar mais de dois dias para poder velar o ente. Além disso, na maioria das vezes, o corpo precisa ser transladado para o município de Sinop para que os profissionais de necropsia possam atestar a causa da morte, além de efetuar exames adicionais. “Estamos nos mobilizando para fazer o que for possível para poder sanar isso e contribuir com os munícipes de Alta Floresta e região que depende do serviço”, disse Lenir em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Em reunião realizada com os 16 membros, o Conselho decidiu então emitir a nota de repudio para que o Governo do Estado possa resolver o problema. “É desumano que famílias destroçadas após uma tragédia tão devastadora tenham que ser submetidas à inercia do governo estadual, que deveria garantir o atendimento público pronto e de qualidade” diz trecho da nota. Lenir ressaltou que o objetivo não é apenas sensibilizar o governo, mas sim os demais poderes públicos para que em união possam colaborar para que o problema na unidade se resolva imediatamente. Confira abaixo a nota na integra:

NOTA DE REPÚDIO

O Conselho Municipal de Saúde de Alta Floresta vem repudiar veemente a inércia do governo do estado de Mato Grosso, no tocante ao funcionamento da POLITEC de Alta Floresta no atendimento pericial nos acidentes fatais ocorridos em nossa cidade.

A falta de pessoal técnico em número suficiente para atendimento das fatalidades ocorridas em nossa cidade tem demandado que necropsias sejam realizadas em outros municípios, inclusive na cidade de Sinop.

È desumano que famílias destroçadas após uma tragédia tão devastadora quanto a perda repentina de um ente querido de forma violente tenha que ser submetidas á inércia do governo estadual, que deveria garantir o atendimento público pronto e de qualidade, tenha optado por estrangular a POLITEC ao não promove-la do pessoal necessário para a realização das necropsias e demais trabalhos periciais.

Repudiamos essa inércia criminosa e irresponsável que tem causado tanto sofrimento ás famílias de nossa cidade, e exigimos como cidadãos mato-grossenses, que o governos estadual resolva essa situação, provendo a POLITEC de Alta Floresta de peritos recursos suficientes para o atendimento que a lei determina.

Registrada, publicada, cumpra-se

Alta Floresta, 17 de outubro de 2018.