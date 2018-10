‘Cidadania’: Ação Global ofereceu atendimentos gratuitos como consultas médicas e salão de beleza para comunidade altaflorestense

Bruno Felipe Da Reportagem

Foi realizado no último sábado (27), no pátio da Escola Municipal Menino Jesus (localizada no bairro Vila Nova), uma Ação Global promovida pelo Instituto Desportivo, Educacional e Social Presbiteriano (IDESP) de Alta Floresta, com o apoio da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social. A reportagem do Jornal O Diário acompanhou a ação que ocorreu durante todo o dia e contou com a disponibilidade de atendimentos como consultas médicas, preventivos, apoio para tirar documentos básicos (CPF, RG), assessoria jurídica, salão de beleza, tratamento básico de estética, cadastramento do cartão do SUS, cadastro único, psicólogo, nutricionista, entre outros.

De acordo com o coordenador do IDESP João Quadra, o evento de cidadania foi aberto para toda a comunidade, em especial as pessoas mais carentes que residem no município e que eventualmente necessitam de atendimentos básicos. “Foi a primeira experiência nossa e foi muito bom, estávamos assustados no inicio, mas fiquei muito feliz, o pessoal colaborou e tudo fluiu muito bem em todos os setores; a população se interessou e participou de todas as opções que a gente colocou e apresentou”, disse João em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ele ressaltou que aproximadamente 500 pessoas passaram no evento e receberem ao menos um atendimento.

O IDESP atualmente conta com a sede no bairro Vila Nova e outras unidades espalhadas pelo munícipio, promovendo atividades esportivas, educacionais, além de ações e ensinamentos sobre cidadania. Para promover a ação do último sábado, o instituto buscou a parceria e patrocínio de alguns empresários do município que se dispuseram a atender a população de forma totalmente gratuita. “O objetivo mesmo foi beneficiar a população”, ressaltou ele. Conforme João salientou para a reportagem, a ideia é de promover uma nova ação para os próximos meses e desta vez estender o número de atendimentos.