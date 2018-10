Após recapeamento na Perimetral Rogério Silva, erosão surge e preocupa transeuntes

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma grande erosão se formou as margens da Perimetral Rogério Silva e o fato tem preocupado motoristas e motociclistas que transitam naquela localidade. A reportagem do Jornal O Diário esteve no local e registrou que a cratera está evoluindo a cada dia, e isso está trazendo riscos para os transeuntes. O local da erosão fica localizado próximo a uma distribuidora de cervejas do município, no mesmo trecho onde recentemente a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, efetuou serviço de recapeamento da pavimentação asfáltica. Mesmo com a situação preocupante, nenhuma obra preventiva foi realizada para solucionar o problema. Vale ressaltar que a erosão fica bem próximo a um córrego e devido a enxurrada, o material utilizado para o recapeamento acaba indo direto para as águas.

Pelas redes sociais alguns internautas reclamaram sobre o problema, sendo que alguns citaram que o recapeamento naquele local não irá aguentar por muito tempo devido à proximidade do período das chuvas torrenciais. A reportagem tentou contato com o Secretário de Infraestrutura Elói de Almeida, porém, não conseguimos resposta. A reportagem então contatou a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal e conforme divulgado, a equipe da secretaria de Infraestrutura está atualmente finalizando um serviço de tubulação nas Ruas Santa Luzia e Rua São Luiz, localizadas no bairro Boa Nova 2, e assim que o serviço for concluído a equipe então partirá para a Perimetral Rogério Silva. O trabalho deverá ser de aterramento e construção de meio fio para evitar nova erosão, segundo a assessoria. A previsão para o término da obra no bairro Boa Nova é para até o final desta semana.