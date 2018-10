Secretaria Municipal de Educação entregou premiação aos ganhadores da 12ª Feira Municipal do Conhecimento

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta quinta-feira 25, na sede do SISPUMAF, a entrega da premiação aos ganhadores da 12ª Feira Municipal do Conhecimento (FEMUCEB) 2018. A Feira ocorreu no dia 11 de outubro no campus II da Unemat e contou com a participação de 13 escolas municipais e mais de 43 pesquisas. A realização da FEMUCEB teve por objetivo oportunizar a troca e a socialização de diferentes aprendizados construídos nas instituições educacionais a partir da pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento.

Pela categoria 1º a 3º Ano do Ensino Fundamental 1º Ciclo, os vencedores foram: em 3º lugar, os alunos da escola Ouro Verde Kamilly Vittória e Matheus Felipe; em 2º, os alunos da escola Castelo Branco Lorena Vendrame e Helena Minikouski; e em 1º lugar os alunos da escola Cecília Meireles Larissa Lage e Matheus F. da Silva. Pela categoria 4º a 6º ano do Ensino F. 2º Ciclo os ganhadores foram: em 3º lugar, os alunos da escola Guimarães Rosa Fernando Calebe e Renan Silva; em 2º, as alunas da escola Castelo Branco Mayara Barbara e Larissa Stefani; já os alunos da escola 19 de Maio Marcos Vinicius e Victor Gabriel conquistaram o 1º lugar com o projeto ‘Pintura Rupestre e Petróglifas no Contexto das Artes’. De acordo com o professor orientador José Alejandro, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um sítio arqueológico em Paranaíta, local que serviu como objeto de investigação da pesquisa. “Os alunos aprenderam toda essa trajetória da onde vem o mundo da arte primitiva até chegar nos dias atuais, foi um processo muito interessante e eles foram o protagonista dessa pesquisa; graças a esse trabalho conjunto da escola 19 de Maio chegamos ao primeiro lugar”, salientou o professor em entrevista ao Jornal O Diário.

Os vencedores do 7º a 9º ano do E. Fundamental 3º Ciclo foram: em 3º lugar, as alunas da escola 19 de Maio Geovana Aparecida e Thuany Priscila; em 2º lugar, os alunos da escola Jardim das Flores Agatha Dias e Gabrielly de Oliveira; e em 1º lugar, os alunos da escola Castelo Branco Ana Clara e Raiane de Oliveira. Pela categoria Ensino Médio os ganhadores foram: em 3º lugar, os alunos da escola Mundo Novo Jean Cleiton; em 2º, a aluna da escola 19 de Maio Lazara Fernanda; e em 1º lugar, o aluno da escola Ouro Verde Thomas Roberto. Os vencedores receberam dentre as premiações celulares, tabletes e caixinhas de som, além disso, um HD foi entregue para cada professor orientador. “É uma satisfação imensa tanto para mim quanto para o departamento pedagógico que desenvolve todo esse planejamento anual”, disse a Secretária Municipal de Educação Maria Iunar em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.