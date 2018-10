Motocicleta furtada em Alta Floresta é recuperada um dia depois pela Polícia Militar

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Polícia Militar de Alta Floresta recuperou na última quarta-feira (24/10), a motocicleta Titan 125 de cor prata e ano 2000, que havia sido furtada de dentro de uma residência localizada no bairro Jardim Panorama no último dia 23/10.

De acordo com as informações da PM, após receber denúncias de que a moto estava na residência de um menor infrator, uma guarnição se descolou até o respectivo local e em um cômodo aos fundos do imóvel encontrou a moto escondida. Vale ressaltar que a vistoria foi autorizada pela mãe do menor.

De acordo com o sargento Cardoso, que atendeu a ocorrência, a denúncia foi efetuada pela própria mãe do garoto, pois segundo o sargento, a mãe não estaria suportando a atitude criminosa do filho, sendo que ela já tentou por diversas maneiras conseguir algum intermédio para que o menor pudesse ser internado. O sargento ressaltou, durante entrevista para a imprensa local, que o menor infrator já possui diversas passagens pela polícia e a maioria por roubos e furtos. O menor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, ouvido e posteriormente liberado, haja visto que menores infratores não ficam encarcerados.

Para a PM, o menor negou o furto da motocicleta e disse que o automóvel foi furtado por um outro indivíduo que ele não quis informar, mesmo assim ele estaria guardando a moto ciente que era produto de furto.