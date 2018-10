Bombeiros socorrem motorista de 22 anos que ficou ferido após colidir frontalmente com uma Hilux na MT-208

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta atendeu na noite de ontem (24/10) uma vítima de acidente envolvendo uma Hilux de cor branca, conduzido por um homem de 59 anos, e um Gol conduzido por um rapaz de 22 anos, ocorrido na MT-208 próximo a um Posto de Combustível daquela localidade. De acordo com o sargento Luís Fabio da 7ª Cia Independente do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, o fato teria ocorrido quando o condutor da caminhonete parou a margem da rodovia com o intuito de seguir para sua residência no Bairro Jardim das Araras, neste momento o condutor do veículo Gol que estava transitando na MT sentido Carlinda/Alta Floresta, adentrou na rodovia, resultando no acidente.

Ao chegar no local, a guarnição do CB deparou-se com o ocupante do Gol dentro do veículo reclamando de dores pelo corpo. Mesmo aparentemente sem lesão, foi realizado o procedimento de retirada dessa vítima de dentro do automóvel com o mínimo possível de movimentação do corpo para evitar possível agravo nas contusões. “A técnica que a gente adotou para fazer a retirada dessa vítima foi o que a gente chama de ‘ângulo zero’, sem que precisasse fazer uma rotação do corpo dele”, explicou Fábio. O condutor foi retirado em uma maca pela parte de traz do veículo e posteriormente encaminhado para o Hospital Regional de Alta Floresta.

A PM chegou a ir até o HR para saber informações sobre o estado de saúde da vítima, porém, nada foi divulgado naquele momento. Segundo o sargento Fábio possivelmente o condutor do GOL não estava utilizando o cinto de segurança no momento do impacto, o que pode ter ocasionado algumas contusões. “O cinto de segurança é justamente para evitar isso, evita com o que haja essa projeção da vítima contra o interior do veículo”, salientou Fabio.