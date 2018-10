Associação acadêmica Atlética Praga realiza doação de cestas básicas em Alta Floresta

Kariny Santos / Da Reportagem

Ajudar o próximo é um dos pilares adotados pelos integrantes da Associação atlética Praga, da universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e durante toda esta quarta-feira 24, os universitários estiveram pelas ruas de Alta Floresta realizando a entrega de 30 cestas básicas à famílias carentes do município. A doação foi realizada em parceria com o CRAS, que disponibilizou os dados das famílias que no momento mais necessitam, o recurso financeiro para aquisição dos mantimentos é fruto dos lucros da festa beneficente Álcoolheita realizada no último dia 13 de outubro.

Conforme o presidente da atlética Heitor Grande, “foi arrecadado esse recurso graças a festa que desenvolvemos com o apoio da universidade. A festa foi feita com o dinheiro arrecadado no trote dos calouros no início do segundo semestre de 2018, aquele dinheiro, aquela moedinha que a pessoa deposita na caixinha, aqueles muitos que compram mudas contribuem para isso, nós estamos tentando trazer um benefício para a população da nossa cidade, decidimos fazer essa ação para ajudar quem realmente necessita, e está aí o resultado é só temos que agradecer a todos que sempre nos ajudam. E lembrando que todo semestre estaremos realizando os trotes com as mesmas intenções”, comemorou o presidente, “qualquer ajuda que a população ou entidades precisarem, estaremos a disposição para ajudar é só estar procurando a gente na própria universidade, ou entrando em contato com algum integrante”.

A atlética saiu do papel em 2017 e desde então vem ganhando mais e mais integrantes, os jovens viajam para outras cidades e até mesmo estados, participando de eventos esportivos, porém adotou a prática de ajudar o próximo. Durante todos os semestres estão sendo feitas doações de sangue, participações em campanhas beneficentes e de tratamentos médicos, doações de brinquedos, doação de dinheiro oriundo do recolhimento no trote, arrecadação de alimentos e até mesmo como ocorrido no ano passado a participação na campanha de prevenção ao câncer infanto-juvenil Passos que salvam, além também dos amistosos benificentes que recolhem alimentos para serem doados.

“Nós montamos a atlética com a intenção de participar de jogos, desenvolver a parte esportiva na universidade, porém nós vimos a necessidade da população e decidimos ajudá-los de várias formas, uma delas é a entrega de cestas básicas”, explica Heitor que destacou a participação dos integrantes da atlética nas campanhas do Natal solidário, desenvolvida pelo Lions Clube, que será realizado no dia 15 de novembro em Alta Floresta e na campanha do futebol show realizada no mês de dezembro.