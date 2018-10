Prefeitura entrega recuo e dois pontos de ônibus implantados aos fundos da Escola Marines de Sá

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, através do prefeito Asiel Bezerra, entregou na manhã de ontem (24/10) a construção de um recuo e dois pontos de ônibus implantados aos fundos da Escola Estadual Marines Fátima de Sá Teixeira. Além do prefeito, estiveram presentes na cerimônia a vice-prefeita Marineia Munhoz, os vereadores Luiz Carlos (MDB), Aparecida Sicuto (PSDB), Emerson Machado (MDB), Elói Crestani (MDB), secretários e diretores municipais, empresários, além de alguns alunos da escola Marines. Segundo o prefeito, as estruturas foram construídas para melhorar o atendimento as crianças atendidas pelo transporte escolar.

De acordo com ele, anteriormente os estudantes passavam por grandes transtornos nos horários de entrada e saída das aulas, pois muitos tinham que atravessar a rua para pegar o transporte, além disso, alguns veículos dos pais dos estudantes ficavam aglomerados na porta da escola, o que muitas vezes gerava engarrafamentos na avenida.

Além disso, um semáforo e uma faixa de pedestres foram construídas bem próximo dali, para que as crianças que desejam realizar a travessia possam faze-la em segurança. “Dando segurança a quem mais precisa que é as crianças e adolescentes que estão estudando e que são o futuro de Alta Floresta”, disse Asiel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Para a professora da escola Marines, Gislene Brandão, até então não existia quaisquer seguranças para a travessia das crianças, sendo que ela já ouviu relatos sobre acidentes ocorridos naquele perímetro. “Agora com essa nova implantação nos dá segurança de saber que eles vão chegar bem e com segurança e sair com segurança, então agradeço em nome da comunidade escolar essa dedicação que os poderes Executivo e Legislativo fez em prol dos nossos alunos”, disse Gislene em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.