Prefeito Asiel Bezerra inicia planejamentos para percorrer trajeto do 3º Estradeiro da Integração

Bruno Felipe / Da Reportagem

Começa no dia 14 de novembro o 3º Estradeiro da Integração. Um dos grandes objetivos da realização do estradeiro é de criar um novo corredor logístico para facilitar o transporte de grãos e outros produtos, através da pavimentação asfáltica entre os municípios de Carlinda até Novo Mundo, e da BR/163 até o porto de Miritituba, no estado do Pará.

De acordo com o prefeito Asiel Bezerra os planejamentos para realizar o percurso já iniciaram e as expectativas são grandes já que a pavimentação irá colaborar não só para o setor produtivo, mas também para toda a sociedade que utiliza do trajeto. “O objetivo maior é mostrar para a população de Alta Floresta o corredor de exportação e principalmente cobrar do governo estadual e federal a pavimentação asfáltica desse trecho”, disse Asiel em entrevista ao Jornal O Diário.

Segundo o prefeito, a partir do primeiro estradeiro foi possível iniciar a pavimentação da BR163, sendo que a intensão de término dessa construção é de até 2020. “Então isso foi resultado do primeiro estradeiro que nós fizemos, se não tivesse feito talvez estaria lá do mesmo jeito”, salientou o prefeito.

Asiel ressaltou que é esperado a presença de uma parcela maior de produtores para acompanhar o estradeiro, uma vez que no percurso anterior poucos produtores fizeram o trajeto. “Eu tenho conversado com várias pessoas do setor produtivo, todos já disseram que estariam marcando no terceiro estradeiro e Alta Floresta precisa, principalmente o setor produtivo”, disse o prefeito.