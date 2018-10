Em Alta Floresta ‘Natal de Luz’ será bem mais iluminado neste ano, confirmou secretário de Cultura

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta já está começando os preparativos para promover neste ano o projeto ‘Natal de Luz’ e a intensão é de ser muito mais iluminado do que os anos anteriores. A informação foi confirmada pelo Secretário de Cultura, Esporte e Lazer Zamir Mendes, que disse em entrevista para a imprensa local que os preparativos já iniciaram e segundo ele, será montado um aparato na Praça da Cultura (Praça do Avião) com algumas estruturas alusivas ao Natal, onde a população poderá ir ao espaço para prestigiar e tirar fotos.

Além disso, a secretaria começa a se organizar também para promover o Réveillon 2018, que será realizado novamente no lago da Rua C. Segundo Zamir, o evento contará com shows de artistas locais, que terão a oportunidade de estar no palco principal mostrando os seus talentos. “Então vamos fazer uma virada de ano muito bonita e a população vai ficar surpresa com tudo que irão ver lá, com certeza vamos fazer algo diferente e também bem mais organizada”, disse Zamir.