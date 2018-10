Educação recebe homenagem na Câmara pela realização do 1º Baile Dançante alusivo ao Dia dos Professores

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Educação realizou no último dia 13 de outubro, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG), o 1º Baile Dançante alusivo ao Dia dos Professores. O baile contou com a presença de mais de mil servidores e foi um marco na história do município; pensando nisso, a Câmara Municipal de Vereadores entregou para a Secretaria uma Moção de Congratulações durante a sessão ordinária desta terça-feira 23, pelo brilhantismo e a forma totalmente organizada do evento. A Moção foi de autoria do vereador Valdecir José “Mendonça” (PSC) e foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. “É importante que se faça isso, parabéns a todos da educação, que Deus proteja vocês e que não desistam porque é essa área que sustenta o município, o estado e sustenta o pais; que o Governo reconheça esse brilhante trabalho”, disse Mendonça durante sua fala na tribuna.

Durante os pronunciamentos, alguns vereadores ressaltaram sobre a impecável organização do evento que contou com a possibilidade das professoras poderem arrumar os cabelos e vestir trajes de gala disponibilizado por uma proprietária de ateliê do município. “Muito bonito e muito bem organizado, ficamos contentes e acredito que virá muitos outros jantares”, ressaltou o presidente da Mesa Diretora da Câmara, Emerson Machado (PMDB), durante sua fala na tribuna.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário a Secretária de Educação Maria Iunar disse que o mérito é de toda a equipe que compõe a secretaria de educação, em especial aos professores, pois são eles que atuam nos bastidores das escolas desenvolvendo os trabalhos. “Estamos se sentindo com o coração transbordando de felicidade pelo reconhecimento do legislativo”, ressaltou Iunar.

Vale lembrar que durante a sessão ordinária, a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) apresentou a Moção nº 050/2018 em homenagem a empresa Poly Sport Academia pelos seus 20 anos de atividades no município de Alta Floresta; a moção também foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares, sendo que os proprietários da academia se fizeram presentes no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha e ficaram emocionados com os pronunciamentos de agradecimento de alguns vereadores. “Essa é uma pequena homenagem que eu posso estar fazendo por sempre acreditar e investir em Alta Floresta, então como legisladores temos que parabenizar essas pessoas”, disse Cida.