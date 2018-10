Câmara Municipal entregou Moção de Pesar para família do artista Paulo Roberto ‘Paulinho’ falecido no último dia 13, vítima de câncer

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Câmara Municipal de Vereadores prestou uma homenagem, durante a sessão ordinária desta terça-feira 24, para o artista plástico Paulo Roberto ‘Paulinho’ falecido aos 56 anos de idade no último dia 13 de outubro na capital Cuiabá. O parlamentar Charles Miranda (MM) apresentou uma Moção de Pesar à família e amigos de Paulinho. O artista era conhecido pela população por conta dos inúmeros trabalhos realizados para a Cultura Municipal. Durante os anos que atuou na cultura, além de pinturas, Paulinho já desenvolveu diversas atividades culturais sendo ele um dos responsáveis pela criação e execução do primeiro Fescaf – Festival da Canção de Alta Floresta. Durante os anos 80, Paulo chegou a comandar uma rádio local, onde comentava assuntos do cotidiano e ajudava a divulgar a cultura local.

Desde que iniciou sua luta contra o câncer, Paulinho recebeu o apoio de muitos amigos do setor cultural. Muitos deles produziram eventos e ações para arrecadar recursos que sempre eram enviados para Paulinho na capital para que assim ele pudesse utilizar nos gastos com o tratamento. Vale ressaltar que Paulinho estava em tratamento na capital contra um câncer na região do pescoço.

Durante seu pronunciamento na tribuna, o vereador Charles disse que Paulinho foi uma das primeiras pessoas que ele conheceu quando chegou ao município nos anos 90, além disso, Charles foi um dos médicos de Paulinho, atendendo o artista em diversas ocasiões. “É um homem que deixou um legado dentro de Alta Floresta, um verdadeiro artista; meus pesares a família do Paulo por tudo que ele fez e se dedicou a Alta Floresta”, disse Charles.

Ele salientou que o maior ensinamento deixado por Paulinho foi para que as pessoas estivessem mais sintonizadas com a própria espiritualidade, deixando de lado um pouco o pensamento materialista. Charles afirmou durante seu pronunciamento que fez a aquisição de alguns materiais para a construção do túmulo de Paulinho no Cemitério Municipal Jardim da Saudade. “Já está tudo certo, vai ficar um espaço para todos os artistas poderem ir lá e deixar a sua manifestação”, concluiu Charles.