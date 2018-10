Ruas sem placas de sinalização está gerando transtornos para a população altaflorestense; problema chegou até a Casa de Leis

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária de ontem (23/10), o parlamentar Mequiel Zacarias (PT) apresentou um requerimento solicitando ao chefe do Executivo Municipal, para que envie, através dos departamentos responsáveis, informações detalhadas e amplas sobre a prestação do serviço de colocação de placas de identificação das ruas de Alta Floresta (nos exercícios 2017-2018), bem como planejamento de atividade de conclusão nos bairros e ruas ainda não atendidos com tal serviço, para apreciação.

Mequiel explicou para a reportagem do Jornal O Diário que no ano passado o município contratou uma determinada empresa para fazer a identificação das ruas do município. Segundo ele, o centro da cidade está identificado e alguns bairros adjacentes, porém, alguns bairros, principalmente na região periférica do município, não possuem nenhuma placa de sinalização; o parlamentar fez o requerimento para entender qual foi a lógica da empresa contratada para prestar o serviço, porque não fez a identificação em tudo, o que precisava fazer e qual o planejamento da prefeitura para resolver esse problema. “O centro é muito bonito para fazer, mas o bairro tem que fazer também, todo mundo tem o direito que sua rua seja identificada, então queremos saber qual foi a dinâmica adotada pela empresa, o custo e quando a identificação chegará nos outros bairros”, salientou ele.

A reportagem do Jornal O Diário apurou que os bairros Jardim Flamboyant e Boa Vista, além do Cidade Bela não possuem quaisquer placas de identificação na maioria das vias. Em entrevista exclusiva para a reportagem, o secretário de Infraestrutura Elói de Almeida disse que está cinte sobre a falta de sinalização em algumas ruas do município. Ele ressaltou que já encaminhou a situação para o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal e segundo ele, os responsáveis já estão providenciando uma maneira de resolver todo o problema.