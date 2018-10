Na reta final, “Bolsonaristas e Haddadianos” fazem manifestos em Alta Floresta

Na reta final da campanha presidencial, eleitores e simpatizantes dos dois candidatos à presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) realizaram manifestações em favor de seus candidatos.

No domingo, um grupo de pessoas se se reuniu na praça do avião e fizeram uma caminhada que teve a presença do candidato eleito Nelson Barbudo (PSL). Os eleitores fizeram selfies em frente ao avião e procuraram mostrar à população a sua intenção de voto.

Na noite desta segunda-feira foi a vez dos defensores da candidatura de Haddad.

Formado por professores, artistas, advogados, profissionais liberais, estudantes, dentre outros, foi organizado um documento/manifesto com 130 assinaturas. Através do documento o grupo quer mostrar aos brasileiros que residem em Alta Floresta, a necessidade de “defender o Estado Democrático de Direito Brasileiro nesta eleição presidencial”, conforme o documento, “Também somos radicalmente contrários a corrupção, queremos e continuaremos lutando para eliminá-la, porém, não acreditamos que a solução seja pela via do retrocesso e do ódio, pela via da violação de direitos fundamentais, pela via da discriminação de minorias, pela via da retirada de direitos trabalhistas ou pela via da entrega de nossas riquezas à especulação financeira e ao capital estrangeiro”.

Confira abaixo a integra do manifesto:

Altaflorestenses pela democracia

Alta Floresta/MT, 22 de outubro de 2018.

Nós, altaflorestenses, cidadãos e cidadãs de diversas áreas da sociedade e de diversos extratos sociais tornamos público o presente manifesto, dirigido a todos os/as altaflorestenses e brasileiros/as que, por uma ou muitas razões, sentem-se no dever de defender o Estado Democrático de Direito Brasileiro nesta eleição presidencial e querem, assim como nós, viver numa cidade onde os valores democráticos são cultivados e respeitados. Também somos radicalmente contrários a corrupção, queremos e continuaremos lutando para eliminá-la, porém, não acreditamos que a solução seja pela via do retrocesso e do ódio, pela via da violação de direitos fundamentais, pela via da discriminação de minorias, pela via da retirada de direitos trabalhistas ou pela via da entrega de nossas riquezas à especulação financeira e ao capital estrangeiro. Só existe uma via: a democracia.

Por estes motivos, como cidadão e cidadã, não apoio candidato que exclui pessoas e que me ameace, eu que:

– Sou professora, mulher trabalhadora e não quero um presidente violento que ameace minha liberdade de ensino;

– Sou negro e quero votar no candidato que me respeita como ser humano e não em candidato racista que me compara com animais;

– Sou jovem e quero uma escola pública, gratuita e de qualidade. Quero também acesso à universidade pública;

– Sou trabalhadora, quero que a igualdade entre homens e mulheres se realize, que sejam eliminadas as diferenças salariais;

– Sou trabalhador e quero todos meus direitos assegurados;

– Defendo a vida, portanto, não quero um presidente que pregue a violência contra gays, mulheres, indígenas, sem-terra e negros;

-Defendo a vida, portanto, defendo o meio ambiente. A Amazônia é nossa e abriga vidas que têm direito à existência, vidas que são uma esperança da vida sobreviver no Planeta;

– Sou a favor da justiça e defendo a demarcação das terras indígenas;

– Sou pesquisadora, meu trabalho é muito importante para que deixemos de ser um país fornecedor apenas de matéria-prima e importador de tecnologia. Um presidente que enfraquece a autonomia universitária, a pesquisa e a extensão não ajuda nosso país;

– Sou dona de casa e sou a favor de uma sociedade livre de preconceitos, em que todas as pessoas que se entendem como famílias sejam aceitas sem rótulos de bem ou de “mal”;

– Sou mulher e quero ser protegida por leis que não me culpem em caso de estupro;

-Sou artista e acredito na necessidade da arte e da cultura para o desenvolvimento da sociedade. Não quero que minha arte seja criminalizada e meu trabalho seja prejudicado com a extinção do Ministério da Cultura;

– Sou agricultor e não aceito a perda de direitos ou de políticas importantes para o fortalecimento de uma agricultura familiar forte, agroecológica e diversificada;

– Sou umbandista, quero respeito ao meu templo e também a todos os templos que professam as mais diferentes doutrinas;

– Sou contra a lei do olho por olho, dente por dente, que só leva a mais ódio e conflito entre as pessoas. Quero projetos de segurança, com inteligência, polícias bem preparadas e valorizadas, e que as penas sejam justas e não deixem bandidos impunes;

– Sou cristã e acredito que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo significa professar com palavras e testemunhar com ações a defesa da liberdade e justiça social para TODOS;

– Sou geógrafo e luto pela conservação ambiental, sei que o IBAMA e o ICMBIO são órgãos que têm por objetivo a preservação e o respeito a biodiversidade;

– Na minha juventude lutei para que as futuras gerações vivessem num país democrático, não quero um governo autoritário nunca mais. Eu sei o que foi a ditadura;

Somos muitas pessoas com o mesmo desejo. Desejo de paz, justiça social, valorização e respeito à diversidade. Sonhamos uma Alta Floresta que abrace a todos nós. Por isso, entendemos que é preciso votar, ainda que com fortes críticas, no candidato Professor Doutor Fernando HADDAD – 13.

Pela paz, pela liberdade, pela harmonia do povo brasileiro e pelas futuras gerações queremos um Brasil justo e democrático, assinamos este manifesto:

Obs: assinado por 130 altaflorestenses, donas de casas, professores, estudantes, artistas, agricultores, advogados, jornalistas, empresários, ativistas, univesitários, dentre outros.