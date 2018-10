Dois novos caminhões para coleta de lixo já estão atuando nas ruas de Alta Floresta; veículos foram adquiridos através dos IPTUS pagos pela população

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizada na manhã desta terça-feira 23, em frente ao Paço Municipal, a entrega de dois novos caminhões coletor-compactadores que serão utilizados para a coleta seletiva de lixo doméstico. Os caminhões foram adquiridos com recurso próprio oriundo dos IPTUS pagos pela população.

De acordo com o Prefeito Asiel Bezerra, a Secretaria de Infraestrutura conta com 4 caminhões para atender este serviço, sendo um seminovo que foi adquirido no primeiro mandado do prefeito e três caminhões antigos com mais de 30 anos de uso; a partir de agora, além dos dois novos caminhões adquiridos, a secretaria contará com mais um caminhão 0KM que foi adquirido através de emenda parlamentar, porém, este deverá chegar ao município somente após o término do período eleitoral. “Vamos conseguir dar conta da coleta tranquilamente, não teremos mais aquele problema de basculante e pá carregadeira colocando lixo para a cidade não ficar fedendo; com quatro caminhões praticamente novos nós temos 100% de certeza que vamos conseguir atender a coleta de lixo em Alta Floresta”, disse Asiel em entrevista para o Jornal O Diário.

Os novos caminhões chegaram no município na semana passada e desde ontem (23/10) começou a atuar nas ruas do município. De acordo com o secretário de Infraestrutura Elói de Almeida a aquisição dos caminhões era um anseio muito grande da população devido aos inúmeros transtornos gerados, mas agora certamente terá certos problemas, como a aglomeração do lixo doméstico em frente as residências, solucionados. “É um presente para nós e aproveito a oportunidade para agradecer ao prefeito por ter atendido a população para fazer a aquisição desses caminhões que é de primordial importância. O imposto que você paga é o progresso que você vê; o dinheiro do IPTU revestido em equipamento para melhorar a qualidade de vida da população de Alta Floresta”, disse Elói em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.