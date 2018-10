Cronograma dos serviços prestados pela Secretaria de Infraestrutura foi apresentado na Câmara

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Infraestrutura efetuou de 15 a 20 de outubro deste ano alguns serviços no perímetro urbano e na Zona Rural de Alta Floresta. De acordo com o cronograma dos trabalhos realizados, apresentado na Câmara Municipal nesta terça-feira 23, pela vereadora Cida Sicuto (PSDB), a equipe de roçadeira manual e tratorizada realizou a poda de algumas árvores no Cemitério Municipal. A equipe de pontes e bueiros realizou a reforma da calçada na praça cívica, a construção de 01 ponte bate estaca na comunidade Rio Verde e a retirada de madeira na 3ª Leste.

Além disso, a equipe de patrolamento e cascalhamento realizou trabalhos na estrada da usina, na 06ª Sul e na 03 ª Sul, além de realizar limpeza no cemitério. Vale ressaltar que a equipe de tapa buraco continua com os trabalhos de recapeamento na Perimetral Rogério Silva. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário o secretário de Infraestrutura Elói de Almeida disse que ontem (23/10) uma das equipes da secretaria iniciou trabalhos de construção da ponte na comunidade Água Limpa, além de reconstrução de bueiros na 0-10; a equipe de patrolamento realizou serviços na MT-206 e no setor sul, além disso, existe uma equipe realizando a limpeza urbana. Ele informou para a reportagem que as expectativas são de conclusão desses serviços até a próxima sexta-feira 26.