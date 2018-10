Menor é flagrada com drogas dentro de escola em Alta Floresta e Polícia Militar é acionada

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário estava na Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) na manhã desta segunda-feira 22, quando uma jovem de 15 anos estudante da Escola Estadual Marines Fátima de Sá Teixeira solicitou, via 190, a presença da PM na instituição já que ela teria visto sua colega de classe do 9º ano sob posse de uma carteira de cigarro e que possivelmente haveria outros entorpecentes junto. Ocorre que, não havia nenhuma guarnição disponível para atender a ocorrência, pois todas estavam em diligências, sendo que uma das guarnições estava a caminho de um dos frigoríficos do município, localizado na MT-208, para atender uma ocorrência de possível venda de gado roubado. A PM plantonista então orientou a jovem a fazer a denúncia junto a coordenação da escola. Minutos depois os coordenadores acionaram a PM e como uma das guarnições já estava disponível prontamente se deslocou até o local.

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário o Sargento Muller disse que a própria coordenação, ao receber a denúncia, foi até a sala da menor infratora que tem 17 anos e encontrou as drogas dentro de sua mochila. A denunciante relatou que a menor estaria utilizando cigarro dentro da instituição e por isso suspeitou que estaria sob posse de uma maior quantidade da droga. De acordo com o sargento, foi encontrado a carteira contendo dois cigarros dentro e um pacote com uma pequena quantidade análoga a maconha. A menor negou as acusações e disse que as drogas teriam sido possivelmente plantadas dentro de sua bolsa por outras pessoas.

O Conselho Tutelar foi acionado para também atender a ocorrência. Em conversa informal com a reportagem do Jornal O Diário, o conselheiro José Alecrim disse que nessas situações o Conselho atua como observador do caso e o acompanha para que nenhum direito do menor envolvido seja violado.

As menores envolvidas foram encaminhadas até o COPOM, bem como os pais da menor infratora. Vale ressaltar que durante o registro da ocorrência, a mãe da menor chegou a dizer que já liberou a filha para ir á uma casa noturna no município. A denunciante foi levada para casa pelo Conselho Tutelar. O sargento Muller ressaltou para a reportagem que diariamente existe rondas policiais para coibir a prática do uso de entorpecentes dentro e no entorno das escolas públicas do município.