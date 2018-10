Balanço das Ocorrências Policiais do Final de Semana

Bruno Felipe / Da Reportagem

‘Maria da Penha’ é registrada em Alta Floresta após rapaz agredir fisicamente amasia de 33 anos

Compareceu na Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) no último sábado 20, uma mulher de 33 anos relatando que na data do dia 18/10 o suspeito de 28 anos que é seu convivente lhe agrediu com empurrões, além disso, pegou uma faca e ameaçou a mesma dizendo que ela só sairia da casa toda ‘picada’ dentro de um caixão. A vítima relatou ainda que o suspeito lhe agride com frequência e que não a deixa sair da sua residência sozinha. Segundo os relatos da vítima, descritos no B.O., na manhã do dia 20/10, ela esperou o suspeito sair para o trabalho e foi até a residência de sua tia para pedir por ajuda. Elas decidiram então procurar o COPOM. A guarnição da PM sob posse das informações se deslocaram até a residência da vítima, onde o suspeito foi localizado. Foi realizada a detenção do rapaz e posteriormente ele foi encaminhado juntamente com a vítima até a Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso requer.

Proprietário e caseiro são amarrados durante roubo em uma propriedade rural localizada as margens da MT-208

A Polícia Militar de Alta Floresta registrou no último final de semana um roubo em uma propriedade rural localizada as margens da MT-208. De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, os suspeitos chegaram na propriedade por volta das 04h30 e renderam o caseiro. O dono na propriedade relatou que chegou por volta 08h00 na localidade e encontrou a porteira fechada, posteriormente encontrou um senhor que estava trabalhando de pedreiro no local da porteira, sendo que foram juntos até o hangar. Chegando lá notaram que a luz estava acesa e a porta do escritório aberta, porém, o caseiro não foi localizado. Nesse momento, a vítima foi abordada pelos suspeitos que estavam com armas em punho. A vítima tentou fugir do local, mas os suspeitos atiraram e impediram que saísse de lá, os tiros acertaram o veículo da vítima. Os suspeitos levaram a vítima para um quarto onde a amarrou juntamente com o caseiro. Por volta das 12h30 um parente da vítima chegou ao local e também foi abordado pelos suspeitos. Eles aproveitaram a oportunidade e foragiram do local levando o veículo da vítima (uma Hilux) e também uma quantia considerável em dinheiro. As vítimas conseguiram se soltar e acionaram de imediato a Polícia Militar. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta.

Morador do bairro Jardim Renascer encontra casa revirada

Um homem de 22 anos teve sua propriedade invadia por meliantes no último final de semana em Alta Floresta. De acordo com informações registradas pela PM, a vítima saiu de sua residência, localizada no bairro Jardim Renascer, por volta das 19h30 e quando retornou por volta das 07h00 notou que a porta da frente estava arrombada. No interior da residência a vítima notou que foram subtraídos os seguintes objetos: uma sanduicheira, um forno elétrico, um relógio, uma panela elétrica, bijuterias, além de carnes e polpas de frutas que encontravam-se dentro da geladeira. Diante do relato da vítima foi confeccionado o B.O. e possivelmente agora a Policia Civil irá investigar o caso.