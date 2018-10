Nova etapa do 3º Estradeiro da Integração começa no dia 14 de novembro

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado de 14 a 18 de novembro deste ano o 3º Estradeiro da Integração que visa a ligação por pavimentação asfáltica entre a região noroeste com a BR-163 em Mato Grosso. Um dos grandes objetivos da realização do estradeiro é de criar um novo corredor logístico para facilitar o escoamento de grãos e produtos até o porto de Miritituba, no estado do Pará. De acordo com informações apuradas pela reportagem do Jornal O Diário junto a Prefeitura Municipal, o projeto foi criado em 2016 quando surgiu a preocupação com as condições das estradas de responsabilidade do Governo Federal e do Estado, o Prefeito Asiel Bezerra decidiu então realizar o estradeiro em busca de soluções para os problemas com a logística de transporte da produção agrícola do extremo norte mato-grossense.

A caravana liderada pelo prefeito Asiel sairá de Alta Floresta no início da manhã do dia 14 de novembro com paradas em pontos estratégicos, seguindo à Santarém-PA. No mês de julho deste ano o mesmo trajeto foi percorrido e de acordo com o diretor de Industria, Comércio e Turismo de Alta Floresta Sérgio Passos, o trajeto precisa ser feito novamente para que se possa continuar com as cobranças necessárias e assim fazer com o que a pavimentação ocorra o mais breve possível, contribuindo para o rápido crescimento econômico do estado e consequentemente de todo o país. Segundo ele, o trecho que afeta cerca de 16 municípios irá igualar com a Argentina na questão de produção de grãos. “Então vamos cobrar, porque se a gente largar eles podem parar”, frisou Sérgio Passos.