Diretoria de Meio Ambiente começará a multar as pessoas que depositarem lixo seco em estradas rurais de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O trabalho de conscientização por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, através da Diretoria de Meio Ambiente, em relação as pessoas que estão depositando lixo nas margens de estradas rurais e vicinais, já está sendo realizado a alguns meses em Alta Floresta. O problema é antigo, mas agora além da secretaria notificar o indivíduo, também começará a multar essas pessoas.

Vale ressaltar que a maior parte das notificações estão sendo feitas através de denúncias, pois a equipe responsável não é suficiente para atender toda a demanda existente no município. Nos últimos dois meses a secretaria entrou em contato com as pessoas que haviam depositado lixos de forma irregular, pedindo para que elas tirassem o lixo e depositassem em local adequado, caso contrário seriam multadas. Segundo a secretária Célia Castro, o pedido foi atendido e muitos desses lixos foram recolhidos. Ocorre que o prazo de conscientização acabou e por conta disso, além de notificar, a pessoa será multada. Conforme Célia explicou para a reportagem do Jornal O Diário, a multa não terá defesa porque quando a secretaria consegue localizar o indivíduo que praticou tal ato é porque alguma prova ou evidência foi encontrada como alguma placa que fotografaram, através de denúncias e até mesmo pelo nome do criminoso encontrado em meio as contas jogadas no lixo.

De acordo com Célia, a multa aplicada pode chegar de R$300 até R$15 Mil dependendo da quantidade do lixo e o tipo que está sendo jogado. Célia alertou sobre a preocupação com a aproximação do período de chuvas torrenciais no município, já que a maioria dos lixos jogados nas estradas poderão vir a cair nas nascentes e rios de Alta Floresta. “Então a ideia é parar de uma vez por todas com esse pessoal que tem o costume de pegar o seu lixo de casa e levar na porta da casa dos outros”, disse Célia em entrevista ao Jornal O Diário.

Ela ressaltou que existem locais adequados para fazerem o deposito desses lixos no município. O Aterro Seco, por exemplo, é um dos locais que se mantém aberto para toda a população que deseja depositar o seu lixo seco. Ela explicou que o local é controlado por alguns funcionários da secretaria que fiscalizam os lixos que podem ser despejados, já que o aterro é seco, então só podem ser depositados entulhos, cortes de grama e restos de materiais de construção, por exemplo.