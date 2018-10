‘Reflorestamento’: Integrantes do Interact Clube plantaram cerca de 40 mudas de ipês no último final de semana em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Os integrantes do Interact Clube de Alta Floresta plantaram no último final de semana algumas mudas de Ipês no pátio do Rotary Clube. De acordo com a presidente do clube Mel Trindade Campos, foram plantadas ao todo 40 mudas de 4 espécies diferentes.

Segundo ela, o projeto tem como objetivo o reflorestamento e a ação aconteceu em todos os clubes do estado de Mato Grosso. “Uma das características desse projeto é que a gente deveria pegar o número de participantes e duplicar esse número em mudas, o importante era que cada pessoa plantasse no mínimo duas mudas”, disse Mel em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Ela ressaltou que das 40 mudas, cerca de 10 com porte mais baixo foram plantadas em lugares diferentes do município. Atualmente o Interact de Alta Floresta conta com 18 integrantes e o lema do clube é ‘Seja a Inspiração’. “É uma oportunidade única e incrível de fazer a diferença ajudando o próximo e a comunidade em geral, o Interact é a inspiração da minha vida na busca de um mundo melhor; é muito satisfatório saber que um projeto realizado agora terá impacto a longo prazo”, salientou Mel.