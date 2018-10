Grande público marcou presença no 2º Festival do Pastel realizado ontem em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Foi realizado na noite de ontem (18/10), o 2º Festival do Pastel de Alta Floresta, na Feira Livre Municipal. A reportagem do Jornal O Diário esteve presente no evento e de acordo com a Secretária de Desenvolvimento Célia Castro, para este ano a organização se preparou ainda mais para oferecer o melhor atendimento para toda a população. Ela explicou que o Festival deste ano foi promovido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e também com a Associação dos Produtores Rurais, Urbanos e Suburbanos Feirantes da Cidade e Município de Alta Floresta (APRUSFAF).

Segundo ela, o SEBRAE, além de estimular as empresas de ramo gastronômico do município, foi responsável por auxiliar na divulgação do evento através de panfletagens em alguns pontos no município. “Fomentar esse tipo de atividade no município para nós é muito importante, é importante fazer esse registro da nossa gastronomia para o setor turístico”, disse Célia em entrevista ao Jornal O Diário.

Para o presidente da Feira Municipal Juscelino Gomes, o evento trouxe uma maior visibilidade para os pasteleiros que trabalham na Feira, bem como ajudou a mostrar a variedade de produtos encontrados nos pavilhões. Ele disse que o público presente pode escolher quatro tipos de sabores tradicionais para consumir, foram eles: Carne, frango, pizza e queijo. Vale ressaltar que no ano passado o número de pessoas no local ultrapassou o esperado e teve algumas pessoas que inclusive saíram do local sem ao menos experimentar algum pastel. Segundo o presidente da Feira, naquela ocasião, alguns pasteleiros da cidade cancelaram em cima da hora a participação no evento, por conta disso o atendimento ficou desfalcado.

O superintendente do SEBRAE Mato Grosso José Guilherme, esteve no município nesta quinta-feira 18, e fez algumas visitas a autoridades municipais, sendo que na oportunidade também esteve presente no Festival do Pastel.