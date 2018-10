Grande musical será apresentado nos dias 23 a 25 de novembro em comemoração aos 10 anos de atividades da escola de artes Ágape em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A escola de artes Ágape de Alta Floresta completa em 2018, 10 anos de atividades no município e para celebrar esta data a escola irá apresentar de 23 a 25 de novembro um grande musical que contará a história da escola desde sua fundação até os dias atuais, bem como homenagear aqueles que fizeram parte desta trajetória. De acordo com o diretor da escola, Valdir Garcia, o momento é de muita alegria e superação, pois segundo ele, fazer arte no Brasil é um desafio para qualquer um. “E ter uma escola de artes resistindo no norte de MT, na Amazônia mato-grossense a 10 anos, acredito que seja um feito memorável e é isso que nos faz comemorar os resultados que alcançamos nesses anos”, disse Valdir em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

O musical acontecerá no Teatro Municipal Agostinho Bizinoto, localizado no Centro Cultural Helena da Riva a partir das 19h30. Para os interessados em prestigiar o evento, os ingressos estarão sendo vendidos por um preço simbólico de R$20 a partir da próxima segunda-feira 22, nas três unidades da escola no município localizadas na Perimetral Rogério Silva, na Rua A2 nº2011K e na Cidade Alta, anexo a escola Jean Piajet.

Em 2018, a escola foi eleita pelo quarto ano consecutivo a melhor escola de música e de dança de Alta Floresta, através do Prêmio Mérito Lojista. Vale ressaltar que ao longo desses dez anos muitos alunos se tornaram profissionais da dança e música e hoje trilham suas carreiras, para Valdir isso é uma grande conquista. Além dessas duas modalidades, a escola já ofertou também aulas de artes marciais, visuais, além de cursos em artesanatos.