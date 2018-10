Campanha ‘Laço de Amor’ está sendo promovida em Alta Floresta em prol a castração de animais de rua

Bruno Felipe / Da Reportagem

O grupo de voluntários ‘Amamos Animais’ está promovendo mais uma campanha beneficente em prol aos animais de rua de Alta Floresta. De acordo com a voluntária Leir Ribeiro, a campanha ‘Laços de Amor’ tem como objetivo arrecadar recurso para realizar a castração dos animais de rua que existem atualmente no município. Segundo ela, a questão é mais do que relevante, pois a proliferação dos animais gera grandes transtornos para a população, tanto no trânsito que eventualmente pode ocasionar acidentes ou até mesmo pelo contágio de doenças.

Ela explicou durante entrevista para a reportagem do Jornal O Diário que o grupo lançou uma rifa no valor de R$ 5,00 para a população que esta concorrendo a uma cesta Pet e mais um vale Pet de R$500,00. Os interessados podem procurar a voluntária na recepção do Hotel Mato Grosso, ou entrar em contato com ela através do telefone 66 9 84331260.

Além disso, o recurso alcançado será revertido também para custear o tratamento de alguns animais que foram resgatados pelo grupo e hoje encontram-se em clinicas veterinárias do município, bem como realizar a castração deles.