2º Festival do Pastel de Alta Floresta acontecerá hoje no pavilhão da Feira Livre Municipal

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado hoje, a partir das 17h00, o 2º Festival do Pastel de Alta Floresta, em um dos pavilhões da Feira Livre Municipal. De acordo com a chefe de turismo Franciela Porto, os pasteleiros tiveram até o dia 11 de outubro para realizar a inscrição para assim poder participar do evento gastronômico. Conforme ela disse para a reportagem do Jornal O Diário, ao todo foram 7 pasteleiros da cidade que fizeram a inscrição e todos irão participar do Festival. Ocorre que, outros pasteleiros do município também solicitaram para participar do evento, mas fora do prazo estipulado, nesse caso, a secretaria está avaliando a possibilidade de abrir uma exceção. “Está sendo uma experiência bem positiva e o pessoal está adorando”, ressaltou Franciela.

Os pasteis serão vendidos por um valor superacessível: R$ 04,00 ou três por R$10,00. O Festival está sendo promovido em parceira com o SEBRAE, sendo este responsável por auxiliar na divulgação do evento através de panfletagens pelo município, e também com a Associação dos Produtores Rurais, Urbanos e Suburbanos Feirantes da Cidade e Município de Alta Floresta (APRUSFAF). Segundo Franciela, no primeiro festival realizado em 2017 houve muita procura por parte da população e muitas pessoas saíram do festival sem ao menos experimentar algum pastel, pois a fila era enorme. Ela ressaltou que a secretaria se preparou muito para este ano e aprendeu com os erros do passado para melhorar cada vez mais o atendimento. “Vamos melhorar esse ano para que todo mundo saia contente e satisfeito do evento”, disse Franciela.

Vale ressaltar que o festival vem de encontro com o Dia Nacional do Pastel que foi comemorado em 04 de outubro. O evento terá entrada totalmente gratuita e oferecerá diversos sabores para a população como os tradicionais de carne, queijo, pizza e frango. “Em nome do Prefeito Asiel e da Secretária de Desenvolvimento Célia Castro, eu gostaria de convidar toda a população para vir nos prestigiar neste segundo Festival do Pastel”, finalizou Franciela.