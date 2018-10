Cronograma dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura foi apresentado na Câmara

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Segurança, sob o comando do secretário Elói de Almeida, realizou de 08 a 13 de outubro alguns trabalhos de reparo e construção em alguns pontos do município de Alta Floresta. Durante a sessão ordinária desta terça-feira 16, da Câmara Municipal, a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) divulgou o cronograma dos trabalhos realizados. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Cida disse que atualmente existem algumas equipes que estão atuando na Zona Rural do município sendo que já foi realizado a reforma de uma ponte na Rua denominada Anizio e a construção de uma ponte bate estaca na 1ª Oeste (Comunidade Paraíso). Além disso, a equipe de cascalhento e patrolamento atuaram na estrada da usina, 6º Sul, na 1ª Oeste, no aterro da MT-010 e também na 3ª Sul.

Cida ressaltou que o trabalho de ‘tapa buracos’ continua a ‘todo vapor’ no município. Vale ressaltar que na semana passada a equipe responsável iniciou os trabalhos da micro pavimentação da Perimetral Rogério Silva, onde segundo Cida, será feito em toda sua extensão, entretanto, apenas nos pontos mais críticos. A parlamentar salientou ainda sobre a repaginação de algumas faixas de pedestres no município; foram repintadas algumas faixas na grande Cidade Alta, como na Av. Amazonas e também no grande centro do município. A reportagem do Jornal O Diário registrou na tarde da última segunda-feira 15, as equipes atuando na repintura da faixa localizada próxima a uma pizzaria da Av. Ariosto da Riva.

Cida salientou para a reportagem que está em busca novamente de uma parceria com alguma empresa privada para a aquisição de um caminhão do tipo ‘burro preto’ para ajudar nos trabalhos da secretaria, principalmente os relacionados a ‘tapa buracos’. “A prefeitura passa por um momento difícil, mas temos que priorizar porque o período chuvoso está vindo”, disse Cida.