OCORRÊNCIAS POLICIAIS DO FINAL DE SEMANA

Bruno Felipe / Da Reportagem

Menor infrator golpeia namorada e acaba apreendido em Alta Floresta

A guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 no último sábado (13/10) onde a comunicante relatou que sua filha de 16 anos chegou em casa dizendo que foi vítima de lesão corporal. Sob posse das informações, a guarnição se deslocou até a residência onde a jovem mora, localizada no bairro Vila Rica. Segundo o relato da vítima, a mesma encontrava-se na Associação do Bairro Vila Nova quando se desentendeu com o suspeito (também menor de idade), momento em que ele com o uso de um pedaço de madeira desferiu alguns golpes no braço esquerdo da vítima, bem como na região do abdômen. De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, a guarnição, após colher o depoimento da jovem, realizou algumas rondas pelo perímetro e o menor infrator acabou sendo localizado. A PM realizou a apreensão do jovem e o mesmo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta para as providências que o caso requer.

Mulher acusa ex-namorado de lesão corporal e registra B.O. em Alta Floresta

Uma mulher de 27 anos compareceu até a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) no último sábado 13, por volta das 18h15, onde relatou para a guarnição da PM que estava na Praça Cívica juntamente com sua filha e sobrinha, momento que ao sair com seu veículo seu ex-namorado apareceu repentinamente e segurou a porta do veículo, não deixando que ela saísse do local. Em seguida, ele segurou a vítima pelos cabelos e bateu a cabeça dela no volante do referido veículo. Diante do relato da mulher foi confeccionado o B.O. e registrado online na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

‘Sem deixar vestígios’: Pertences são furtados de dentro de uma residência particular no centro de Alta Floresta

Compareceu até ao COPOM no último sábado 13, uma mulher de 24 anos relatando que teria saído de sua residência por volta das 16h30 e quando retornou às 21h40 percebeu que seu portão não estava abrindo e viu que estava fora dos trilhos. Ao conseguir abrir o portão verificou que a luz de dentro da residência estava acesa e a porta da frente estava aberta. A vítima então adentou e observou que a geladeira estava aberta e boa parte dos seus pertences estavam no chão. Ela entrou em seu quarto e percebeu que sua TV de 43 polegadas, um vídeo game com dois controles e dois jogos, um notebook, um celular da marca Iphone 6, um tablete, um relógio de pulso e uma mochila de cor preta foram levados. Diante das informações, o B.O. foi confeccionado e possivelmente agora a Polícia Civil irá investigar o caso.

Homem agride irmã após surto nervoso em Alta Floresta

Uma mulher de 26 anos juntamente com seu esposo de 38 anos compareceram até a Central de Operações da PM no último domingo (14/10), onde relatou que naquela mesma data encontrava-se em sua residência, localizada no bairro Jardim Renascer, quando seu irmão chegou muito nervoso com um facão em punho, dizendo palavras de baixo calão e querendo colocar fogo na motocicleta do marido da vítima. Em seguida, o suspeito tentou desferir golpes de facão no marido foi quando a vítima reagiu e segurou o facão, vindo a cortar sua mão esquerda. Após isso, o suspeito começou a agredir a vítima com tapas e murros na cabeça, momento este que a vítima veio a desmaiar. Para que o suspeito sanasse as agressões o marido da vítima tentou tirar a esposa das mãos do suspeito com a ajuda de um pedaço de ripa. A guarnição da PM chegou a ir até o local do fato, mas o suspeito saiu correndo tomando rumo ignorado. Diante do relato foi confeccionado o B.O e registrado na Delegacia de Polícia Civil para as providências que o caso necessita.