Número de ocorrências atendias pelos Bombeiros no final de semana foi menor em comparação a outros feriados prolongados em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Devido ao feriado prolongado do último final de semana (em comemoração ao Dia das Crianças), a 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta atendeu um número considerável de acidentes ocasionadas por condutores em visível estado de embriagues. Entretanto, conforme o Tenente Lucas disse para a reportagem do Jornal O Diário, este final de semana foi atípico em comparação a outros finais de semanas e feriados prolongados, já que o número de ocorrências não foi tão elevado. De acordo com ele, alguns acidentes envolvendo motociclistas ocorreram no grande centro de Alta Floresta, bem como no bairro Cidade Alta e adjacentes no sábado e domingo (13 e 14/10). Segundo ele, na maioria dos casos os condutores apresentavam sinais de embriaguez. “A gente orienta que caso as pessoas forem fazer a ingestão de bebidas alcoólicas que ela não conduza nenhum tipo de veículo, porque mais importante do que ela prevenir a sua vida, ela também pode vir a causar maus a terceiros, evitando assim algum mal maior”, orientou Lucas durante entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Além disso, Lucas ressaltou que um senhor de aproximadamente 58 anos levou um golpe de arma branca quando estava em sua residência, localizada na Av. Mato Grosso, no último domingo. No local, os bombeiros verificaram que a vítima estava com um grave ferimento do lado direito da face e com uma grande hemorragia. “Ele foi estabilizado, foi condita a hemorragia e foi encaminhado para hospital para as medidas cabíveis”, explicou Lucas.

Já na noite do último domingo, por volta das 22h00, um acidente foi registrado na MT-208, próximo à entrada do bairro Jardim Primavera. De acordo com as informações, o motociclista perdeu o controle da moto que conduzia (uma XTZ) e caiu na rodovia. Os Bombeiros foram acionados para realizar o atendimento, contudo, apesar do grande volume de sangue na pista, o motociclista sofreu apenas escoriações.