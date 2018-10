Movimento ‘Outubro Rosa’ chama a atenção para a saúde da mulher em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo neste mês a campanha ‘Outubro Rosa’ com o intuito de promover a visibilidade das mulheres no combate ao câncer de mama e outras neoplasias. Na última quinta-feira 11, estava previsto uma caminhada com concentração na Praça do Avião e com percurso até a Igreja Matriz, ocorre que, assim que os presentes saíram pelo trajeto a chuva começou a cair no município, por conta disso, eles decidiram cortar o caminho e se concentrar no rol interior da Prefeitura Municipal. Neste espaço, as mulheres, sendo a maioria servidores públicas, conversaram e debateram iniciativas, bem como fomentaram outras ações a fim de promover uma maior visibilidade da campanha.

Durante a conversa, a presidente do CMDM, Ilmarli Teixeira expôs para os presentes o objetivo principal do encontro realizado e as devidas explicações sobre os serviços de atendimento oferecidos no município para a saúde da mulher. “É importante, a sociedade precisa participar e precisa estar atenta, as mulheres precisam fazer urgentemente fazer o autoexame, fazer os exames preventivos para que as doenças possam ser diagnosticadas no início e tenham cura, inclusive tratamento”, disse Ilmarli em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica Mara Patrícia, durante todo o mês as Unidades Básicas de Saúde irão promover atendimento especial para as mulheres com a realização de testes rápidos como de HIV e Sífilis, e também a coleta do preventivo. Os atendimentos especiais acontecem no dia 23 (terça-feira) nos Postos de Saúde do Jardim Primavera e USF 06 no Boa Nova, entre as 18:00 e 22:00 hrs. Na quarta-feira (24/10), o atendimento acontecerá entre as 18:00 e 22:00 hrs na USF 09, no bairro Bom Jesus.

Vale ressaltar que alguns pontos estratégicos de atendimento serão preparados para o dia D da campanha que acontece no dia 25 (quinta-feira), com atendimento nas USF Santa Rita de Cássia no Bairro Bom Pastor, USF 05 no bairro Cidade Alta, e USF’s 14 e 15 Santa Bárbara e Elida Borges aos fundos Praça Cívica. De acordo com a coordenadora, os atendimentos especiais da campanha irão se encerrar no dia 27 (sábado). “O ‘Outubro Rosa’ é um evento internacional, onde o principal foco era inicialmente o combate ao câncer de mama, mas agora se adentrou ao câncer de colo de útero, e também a saúde da mulher em geral”, disse Mara em entrevista ao Jornal O Diário. Vale ressaltar que no dia D da campanha (25/10) ficou definido a realização de uma nova passeata.