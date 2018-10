Rose Rampázio é eleita terceira suplente de deputada estadual e agradece votos dos eleitores

Da Reportagem

Nestas eleições, a empresária Rose Rampazio (PSL) conquistou a vaga de terceira suplente na Assembleia Legislativa com um total de 5.337 votos. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Rose disse que “a luta não termina”, pois, mesmo sem garantir a vaga, a intensão de trazer melhorias para o município continua, além disso, ela agradeceu a todos os eleitores que confiaram em suas propostas. “Eu acredito que você estando ou não lá, nós estaremos buscando, captando e cobrando aqueles que foram eleitos para mudar a nossa cidade”, disse ela.

Rose salientou que apesar de não conquistar a cadeira na Assembleia, a candidatura serviu para fortalecer e instaurar uma liderança do Partido Social Liberal no município, logo que atualmente Rose é a presidente do PSL em Alta Floresta. “Nós vamos fortalecer o partido aqui para as próximas eleições”, ressaltou ela.

Do partido de Rose, dois candidatos a deputado estadual sendo Silvio Favero e Delegado Claudinei foram eleitos, bem como a candidata ao senado Selma Arruda e o novo deputado federal Nelson Barbudo, este recebendo o recorde de votos no estado do MT. “Todos esses que foram eleitos eles vão estar olhando para a nossa região e o que depender de mim, mesmo não ter sido eleita, vamos buscar a captar algo com eles que foram eleitos”, disse Rose.

Sobre as eleições de prefeito e vereador que ocorrem em 2020, Rose disse que ainda não está pensando em se candidatar, porém, ela disse que estará disponível para somar. Ela ressaltou que não se arrependeu de sair candidata a deputada estadual porque, conforme ela disse para a reportagem, a experiência serviu como uma escola, onde ela aprendeu mais a cada dia. “Mesmo sem ser política, a gente tem envolvimento de empresária na área política e faremos cobranças para que nossa cidade venha a crescer e se desenvolver”, concluiu ela.