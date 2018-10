Romoaldo Junior poderá assumir como suplente já no início de 2019

Bruno Felipe / Da Reportagem

O deputado estadual Romoaldo Junior (MDB) não conseguiu votos suficientes para se reeleger para ocupar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa, mas tornou-se primeiro suplente. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, Romoaldo agradeceu os votos de seus eleitores e disse que sente por Mato Grosso não ter elegido um representante do município de Alta Floresta. “Estou muito tranquilo, quero agradecer de coração a todos, eu acho que a região perdeu uma oportunidade de eleger eu ou outra pessoa porque eu sinto que o novo governador vai ser um pouco mais comprometido com os municípios”, afirmou o parlamentar.

Para Romoaldo, vai faltar a representatividade política para cobrar ações do governo para a região, mas como existe a possibilidade de ele assumir como suplente, ele espera continuar a representatividade, “vamos estar com esse grupo político ajudando, trabalhando, sem direito a voz e sem direito no mandato, mas cobrando dele os 61% de votos que ele obteve aqui”, disse. Romoaldo ressaltou que suplentes não tem direitos em participação nas comissões e nem o poder de liberar emendas para os municípios.

Romoaldo Aloísio Boraczynski Júnior, conhecido como Romoaldo Júnior, nasceu em junho de 1960, no município de Paranavaí, no Paraná. Ele começou a vida profissional como bancário e empresário. Em 1982, com apenas 22 anos de idade, deu início a sua vida política em Mato Grosso se tornando vereador por Alta Floresta, sendo o terceiro mais bem votado. Após três mandatos, Romoaldo voltou para Alta Floresta para comandar o executivo municipal com mais de 60% de aprovação nas urnas em 2000. No ano de 2010, o parlamentar retornou à Casa de Leis e assumiu seu quarto mandato, tornando-se líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. Romoaldo se reelegeu em 2014 com 41.764 votos. No último domingo 07, o parlamentar obteve 18.467 votos da população. “Eu agradeço e deixo um grande abraço para Alta Floresta, aqui é minha terra, não estou sempre presente aqui, pois moro em Cuiabá, mas a minha base é aqui”, concluiu ele.