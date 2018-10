Vereador cobrou novamente Executivo para que contrate Agentes Comunitários de Saúde para atuar em áreas descobertas

Bruno Felipe / Da Reportagem

O parlamentar Mequiel Zacarias (PT) cobrou novamente o Executivo Municipal para que contrate Agentes Comunitários de Saúde para o município, pois segundo ele, existem muitas áreas que estão descobertas por esses profissionais. Na sessão ordinária desta terça-feira 09, Mequiel salientou, durante seu pronunciamento na tribuna, sobre o lançamento recente do Teste Seletivo para a contratação de alguns profissionais, porém, mesmo com a demanda existente, não houve vaga para cargos de Agentes de Saúde. O Teste Seletivo em questão foi cancelado pela prefeitura por motivos de irregularidades e na semana passada foi relançado, mas ainda sem a adição do cargo esperado. Mequiel disse que chegou a notificar o Executivo sobre a ausência do profissional no Teste Seletivo, mas até o presente momento sequer foi respondido. “A pessoa que está bem de saúde, ela tem condição de se movimentar, mas tem gente que precisa da presença do agente comunitário para resolver as questões”, disse o parlamentar durante seu pronunciamento na tribuna.

Mequiel ressaltou ainda que existem locais que estão há mais de dois anos sem a presença de um agente. Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário, o parlamentar chegou a dizer que o bairro onde mora (Bom Pastor) também está sem a presença dos profissionais. “Não é recente isso e eu fiz esse reforço hoje na tribuna porque a prefeitura precisa tomar posição, pois essa função do agente é indispensável”, concluiu Mequiel.