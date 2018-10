Ocorrências Policiais do Final de Semana

Bruno Felipe / Da Reportagem

“Boca de Urna”: ‘Santinhos’ dos candidatos Nilson Leitão, Joares Costa e Jaime Campos são apreendidos no dia da eleição em Alta Floresta

A Polícia Militar de Alta Floresta apreendeu no último domingo 07 (dia do 1º turno das eleições) alguns materiais de cunho político que estariam sendo usados para campanha. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral é permanentemente proibido fazer ‘boca de urna’ no dia da eleição; o descumprimento da lei pode levar ao pagamento de multa de até R$ 8.000,00.

Conforme as informações registradas no B.O., a guarnição se deslocou até a Perimetral Rogério Silva, local onde o fato estaria acontecendo. Foi realizada busca pessoal no suspeito, porém, nada foi encontrado. Posteriormente, em busca veicular no carro do suspeito foram localizados ‘santinhos’ e adesivos políticos de candidatos como o de Nilson Leitão, Joares Costa e Jaime Campos. Segundo a PM, os materiais foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil.

_________________________________________________________________________Mulher tem pertences roubados quando voltava do culto em Alta Floresta

Uma mulher de 39 anos foi assaltada por volta das 21h30 do último domingo 07, quando voltava da igreja. De acordo com informações da PM, a vítima relatou que estava voltando do culto com sua filha de a pé quando no caminho o suspeito a abordou e disse para que ela passasse a bolsa. Após a mulher entregar a bolsa o suspeito foragiu sentido rumo ignorado. De acordo com a vítima, dentro da bolsa haviam 02 bíblias, 01 carteira com todos os documentos pessoas da vítima, 01 controle do portão da sua residência, 01 caderno azul e 01 estojo vermelho. A vítima relatou para a PM que não viu nenhum tipo de arma sob posse do suspeito, mas que ficou com muito medo na hora e por isso entregou os pertences. Diante do fato o Boletim de Ocorrências foi registrado e o caso passará a ser investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta.

_________________________________________________________________________Família é atropelada por motocicleta em via pública de Alta Floresta

A guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Cidade Alta quando, próximo ao colégio J.V.C, depararam-se com um acidente de trânsito. No local, em contato com os envolvidos, uma senhora de aproximadamente 41 anos informou que seguia juntamente com seu filho menor de idade e sua irmã de cerca de 34 anos pela avenida Bom Pastor sentido Centro quando foram atropelados por uma motocicleta Crypton de cor prata. A moto estava sendo conduzida por um senhor de 40 anos que se permaneceu no local. Não há relatos de como realmente a colisão aconteceu, porém, com o impacto, as vítimas sofreram escoriações e foram levados ao Hospital Regional de Alta Floresta. O suspeito foi detido e encaminhado para o COPOM. Na central de operações o suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, sendo comprovado seu estado de embriaguez com o resultado de 1,39 mg/l de álcool no sangue. Vale ressaltar que o veículo também estava irregular e foi aprendido pela PM.