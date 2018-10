Menor infrator de 14 anos desfere ao menos 8 golpes de faca contra jovem de 23 anos em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma mulher de 23 anos foi violentamente agredida por um menor de apenas 14 anos de idade no último domingo 07, na rua Maceió, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. De acordo as informações registradas no Boletim de Ocorrências, o fato teria ocorrido quando o menor infrator chamou a vítima para que pudesse ajudar-lhe com o avô cadeirante, mas assim que ela adentrou no quintal o infrator começou a lhe desferir golpes de faca, neste momento ela entrou em luta corporal com o mesmo e conseguiu fugir.

Ainda conforme os relatos, descritos no B.O., a vítima pediu por socorro a uma moradora que reside próximo a casa do infrator. No local, a PM verificou que o adolescente se encontrava no interior da residência sendo que foi possível constatar que o menor estava com os joelhos ralados e com sangue na roupa. Além disso, o infrator estava com o comportamento bastante alterado, vindo posteriormente a assumir a culpa por ter esfaqueado a vítima. A jovem esfaqueada já havia sido encaminha para o Hospital Regional de Alta Floresta e conforme os relatos dela descritos no B.O., o infrator desferiu ao menos oito perfurações em seu corpo.

O adolescente infrator foi conduzido sem lesão corporal ao COPOM para a confecção do B.O. na presença de sua mãe J.K.M. Vale ressaltar que o mesmo foi algemado pela segurança dele e dos policiais. A faca usada no crime foi encontrada no local. Os golpes atingiram o pescoço, costas, braços e pernas da vítima, sendo que os motivos não foram explicados. O infrator em questão não tinha nenhuma passagem pela Polícia (até o momento) e era tido como um adolescente tranquilo. A reportagem do Jornal O Diário entrou em contato com HR e até o fechamento desta edição as informações eram de que a vítima continuava internada.