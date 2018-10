Jovens fazem ameaças e exibem simulacro de arma de fogo para moradores em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Dois jovens foram detidos no último domingo, por volta das 17h30, por direção perigosa de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como ameaça e resistência. O fato ocorreu no bairro Jardim das Oliveiras em Alta Floresta e conforme as informações registradas no Boletim de Ocorrências, denúncias realizadas via 190 informavam que haviam dois elementos armados em uma motocicleta de cor preta, sendo que os mesmos exibiam uma arma e faziam ameaças contra alguns populares. Diante das informações a PM em conjunto com a Força Tática realizou rondas pelo respectivo bairro e os suspeitos logo foram avistados em uma moto Bros. Neste momento foi iniciada a tentativa de abordagem, porém, a dupla iniciou fuga pelo bairro, colocando em risco a vida de terceiros já que estavam praticando direção perigosa.

Em dado momento, os suspeitos pararam em frente a uma residência e entraram no imóvel tentando se esconder da guarnição da PM, mesmo assim acabaram sendo localizados. Dentro do imóvel a PM localizou mais outros dois homens, sendo que no momento da abordagem todos resistiram, sendo preciso o uso de algemas para conte-los. Em revista pessoal foram encontrados simulacros de arma de fogo. A polícia deteu ao todo quatro homens com idade de 21, 22, 24 e 26 anos, sendo que dois deles foram detidos por resistência e desobediência. Vale ressaltar que um dos suspeitos chegou à Central de Operações com um ralado na testa proveniente do uso da força da PM que precisou realizar devido à resistência do mesmo. De acordo com a PM, todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil que possivelmente passará a investigar o caso.