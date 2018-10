Hospital Santa Rita recebe homenagem na Câmara por inaugurar 10 leitos de UTI em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

O Hospital e Maternidade Santa Rita, sob direção do Grupo Magnólia desde 2003, inaugurou na noite do dia 28 de setembro (sexta-feira), o Espaço Oscar Coelho de Miranda destinado a 10 leitos de UTI e agora passa a atender também medicina de alta complexidade, com o que há de mais moderno em equipamentos e com uma equipe multiprofissional especializada, sendo liderada pelos médicos cardiologistas Dr. Renato Somera e Dr. Mauro Sérgio. Pensando nisso, na sessão ordinária desta terça-feira 09, a vereadora Aparecida Sicuto (PSDB) em conjunto com o presidente da mesa diretora Emerson Machado (PMDB) apresentou uma Moção de Congratulações como forma de homenagear o Hospital.

De acordo com a vereadora Cida, os internos da UTI contarão com leitos privativos, com espaço humanizado, menos artificial e mais confortável. Além disso, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são alguns dos aparelhos do Grupo Magnólia que darão suporte a UTI, que conta com equipamentos técnicos de última geração para monitoramento cardíaco, bomba de infusão, hemodinâmica e materiais para cirurgias de emergência. Vale ressaltar que dos 10 leitos, um é destinado a paciente que necessita de isolamento. “É um pequeno reconhecimento por esse investimento que eles continuam fazendo em nosso município”, disse Cida em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Durante seu pronunciamento na tribuna, a vereadora disse que a empresa já deu entrada no pedido de credenciamento no Sistema Único de Saúde (SUS) e isso irá possibilitar fazer convênios com órgãos públicos, principalmente com o Governo do Estado, para atender pacientes da rede pública de saúde que necessitam de atendimento de alta complexidade. “A gente espera que o poder público tanto estadual quanto municipal venha a colaborar; e isso pode salvar muitas vidas não só no município, mas em toda a região”, salientou a vereadora.