Grupo ‘Amamos Animais’ irá promover Feira de Adoção de cães e gatos nesta quinta-feira 11

Bruno Felipe / Da Reportagem

O grupo ‘Amamos Animais’ de Alta Floresta irá realizar na próxima quinta-feira 11, mais uma feirinha de adoção de cães e gatos. De acordo com a voluntária Leir Ribeiro, os animais foram recolhidos nas ruas do município, tratados, vacinados e agora já estão aptos para a adoção. Vale ressaltar que alguns deles foram resgatados pelos próprios voluntários em operações onde os ‘donos’ os maltratavam. Segundo a voluntária, as expectativas são as melhores e ela estende o convite para toda a população se fazer presente na feirinha logo que o número de animais que desejam um lar é relevante. A feirinha irá acontecer das 08h00 às 16h00 em frente à loja Agropet (ao lado da farmácia Biotec).

Conforme Leir explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o adotante fará um termo e o grupo passará a acompanhar a adoção durante 03 meses para saber se realmente o animal está sendo bem cuidado. “Porque não basta você vê um cachorrinho bonitinho ali para ser doado e de repente você pega e o cachorro cresce, não vai ser aquilo que você esperava e vai soltar na rua, aí a gente vai e cata o cachorro novamente”, explicou a voluntária salientando que fatos como esse acontecem periodicamente no município. Além disso, no dia terá pipoca grátis e o sorteio de alguns brindes.

Leir salientou que boa parte dos animais que serão doados encontram-se atualmente em algumas Clinicas Veterinárias do município, onde alguns estão finalizando tratamentos. Vale ressaltar que o interessado não precisa esperar até o dia da feirinha para fazer a adoção, Leir assentiu que o celular dela (66- 98433 1260) está sempre livre para receber ligações de pessoas conscientes que desejam dar um lar para algum animal abandonado. Além disso, a página do facebook intitulada ‘Amamos Animais’ também serve como um meio de contatar os amantes de animais para realizar a adoção e/ou ajudar com as atividades promovidas pelo grupo.