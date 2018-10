Campanha de conscientização sobre maus tratos contra animais começa semana que vem em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

No próximo dia 21 de outubro acontecerá a primeira campanha de conscientização sobre o abandono e maus tratos de animais em Alta Floresta. O movimento está sendo promovido pelo grupo ‘Amamos Animais’ sendo que as faixas com a descrição do movimento que serão colocadas em alguns pontos estratégicos, foram adquiridas através de parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. O movimento acontecerá durante todo o ano, porém, neste dia será entregue para a população mais de 14 mil cartilhas informativas e orientativas sobre o tema em questão. Vale ressaltar que os exemplares serão entregues nos bairros mais carente da cidade, pois segundo a voluntária do grupo Leir Ribeiro, são nestes locais onde ocorrem mais maus tratos à animais.

Ela explicou para a reportagem do Jornal O Diário que a divulgação sobre o movimento começará o quanto antes com a fixação das cinco faixas em alguns pontos do município. De acordo com Leir, a cartilha que será entregue contém informações sobre as leis sobre os maus tratos, vacinações, cuidados com os animais, além de alguns relatos sobre os resgates feitos no município pelo grupo. “Estamos apostando muito nessa campanha, principalmente na questão da conscientização da população que mantém seu cachorro preso, vamos evitar isso, você tem que se colocar no lugar do animal, se ele está em um espaço pequeno, sem alimento, nesse lugar quente… estamos lutando contra isso”, explicou Leir em entrevista ao Jornal O Diário.