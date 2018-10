Preocupação com o miniestádio da Cidade Alta chega à Câmara

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a 28ª sessão ordinária do ano de 2018, o vereador Demilson Nunes Siqueira (PSDB) cobrou o Executivo Municipal para que limpe o entorno e mantenha a manutenção periódica do miniestádio da Cidade Alta (popularmente conhecido como ‘buracão’). Além disso, o parlamentar mostrou-se preocupado já que no local haverá um rodeio de 11 a 14 deste mês. A reportagem do Jornal O Diário, divulgou recentemente sobre a preocupação da população que mora no bairro, pois os moradores acreditam que após o rodeio, o espaço ficará comprometido.

Ocorre que, na edição do Jornal O Diário do dia 03 de outubro, vinculamos que a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) aprovada para o ano que vem, inclui um recurso destinado para a manutenção daquele espaço. Vale ressaltar que a Lei ainda precisa ser sancionada pelo Executivo para que entre em vigor. Durante sua fala na tribuna o parlamentar Demilson lembrou deste recurso já que foi aditivado graças a umas das cerca de 20 emendas (modificativas e aditivadas) apresentadas pelos vereadores Mequiel Zacarias (PT) e Elisa Gomes (PDT). Segundo ele, a Emenda 038/2018 irá destinar cerca de R$10 mil para a melhoria do espaço, inclusive na pista de caminhada.

O local, apesar de estar sendo utilizado para a realização de rodeio, é um dos principais pontos de lazer e muito utilizado para atividades físicas e esportivas por moradores da Cidade Alta. “A minha preocupação é depois que o rodeio for embora deixe só bagunça, e lá tem a pista de caminhada e a quadra de vôlei com vários aletas jogando toda noite, então, vamos cobrar do Executivo que deixo o local arrumado”, disse ele durante seu pronunciamento. Demilson ressaltou em sua fala que a rede para a população jogar vôlei instalada no local, foi colocada pela Administração Pública através da Secretaria de Infraestrutura do município. (Com informações Câmara)