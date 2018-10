Obras municipais estão a ‘todo vapor’

Bruno Felipe / Da Reportagem

O parlamentar Mequiel Zacarias (PT) visitou na manhã da última sexta-feira 05, algumas obras quem estão em construção no município de Alta Floresta a fim de fiscalizar o andamento das mesmas. De acordo com ele, na obra para a construção da creche do bairro Jardim Panorama foram colocadas as esquadrias metálicas nas salas da administração e estão sendo finalizados os serviços para assentar as peças de mármore.

As pias e bases estão todas instaladas, sendo que foi iniciado recentemente o revestimento com cerâmica nas bases. Quanto a finalização da colocação dos vidros nas janelas, segundo o parlamentar a empresa responsável ainda não terminou, pois não chegou o restante dos vidros necessários. A intensão era de que os materiais fossem entregues na semana passada. Por conta do atraso, as expectativas são de que os materiais cheguem nesta semana.

Mequiel também visitou a obra do Centro Especializado em Reabilitação (CER) que está sendo construído aos fundos da Praça Cívica. Segundo ele, a obra tem evoluído significativamente e já foram colocadas a maioria das esquadrias, bem como as proteções metálicas nos rodapés das portas. O parlamentar assentiu ainda que o revestimento de cerâmica em toda a estrutura já está bem adiantado. A princípio o valor total desta obra estava avaliado em R$2.473.158,29, mas é provável que o montante tenha aumentado devido as necessidades de materiais adicionais. Em entrevista ao Jornal O Diário, Mequiel havia ressaltado que todas as estruturas da obra já foram erguidas, bem como a cobertura do local realizada. Além disso, foi feito o aterramento, sendo que se aguarda o início de concretagem de parte dos pisos. “É uma obra que está bastante adiantada e que deverá ter uma conclusão muito breve”, salientou Mequiel. “Continuamos acompanhando as obras, qualquer dúvida estamos à disposição”, acrescentou ele.