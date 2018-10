Adolescente de 16 anos é surpreendida por bandido e quase é estuprada em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Uma tentativa de estupro contra uma adolescente de 16 anos foi registrada pela Polícia Militar na noite da última quinta-feira 04, em Alta Floresta. De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, a jovem andava pela MT-305 a caminho da casa do namorado que fica localizada na Av. Unemat, próximo a escola Jardim das Flores; ao passar pelo quebra-molas a jovem foi surpreendida pelo suspeito que a pegou pelo cabelo e a derrubou no chão, nesse momento o suspeito tentou levar a jovem para dentro do matagal. Ela então começou a bater no suspeito e quando viu que uma motocicleta se aproximava gritou por socorro.

O suspeito pegou o celular da vítima (marca Sansung J7) e foragiu pelo matagal. A PM foi acionada e quando chegou ao local a guarnição adentrou na mata, porém, os policiais não obtiveram êxito em encontrar o suspeito. Conforme os relatos descritos no B.O., o suspeito abandonou no local uma bicicleta de cor azul e um boné. Vale ressaltar que não há informações descritas no B.O. sobre as características físicas do suspeito. Após confecção do B.O., a guarnição deixou a vítima em sua residência. O caso passará a ser investigado pela Polícia Civil de Alta Floresta.