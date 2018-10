Acadêmicos da ‘Atlética Praga’ irão promover a festa beneficente ‘Alcoolheita’ no próximo dia 13 de outubro

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado no próximo dia 13 de outubro (sábado), no Alambique, a festa ‘Alcoolheita’ que está sendo promovida pelos acadêmicos da Unemat. De acordo com o presidente da Atlética Praga Heitor Grande, a festa será beneficente e parte do recurso arrecadado será doado para auxiliar nos atendimentos dos CRAS de Alta Floresta. “Nós vamos estar fazendo a compra de cestas básicas e vamos entregar pessoalmente”, disse Heitor em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. O evento iniciará as 23h00.

A festa está sendo promovida pelos próprios acadêmicos da ‘Atlética Praga’ com o apoio de toda a universidade, sendo que o recurso para a iniciativa da festa foi arrecadado através dos trotes promovidos pelos calouros do curso de Agronomia e Engenharia Florestal no início do semestre em alguns semáforos da cidade. “Então o dinheiro arrecadado deles nós vamos estar utilizando na festa e parte do lucro da festa a gente vai estar realizando a entrega dessas cestas básicas”, disse ele.

Heitor explicou que a intensão da festa é promover a interação entre os calouros juntamente com os veteranos e também mostrar para a população altaflorestense que os universitários quando fazem essa brincadeira sadia de trote, traz benefícios para todos. “Para que eles não fiquem sozinhos porque todo o apoio é necessário”, ressaltou ele. A festa contará com atrações musicais com a dupla Eudes e Bruno, Dj Pedro e também a dupla Eric e Léo.