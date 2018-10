Falta de apoio do poder público afeta trabalho dos voluntários do grupo ‘Amamos Animais’ em Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

Em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário uma das voluntárias do grupo ‘Amamos Animais’ de Alta Floresta, Leir Ribeiro, disse que o número de animais abandonados nas ruas do município cresceu consideravelmente nos últimos meses. Segundo ela, o fato pode estar vinculado à ação de alguns moradores da Zona Rural que muitas vezes vem até a Zona Urbana e abandonam os animais no perímetro. Leir comentou que a situação se torna desconfortante para alguns comerciantes, pois os animais de ruas, muitas vezes doentes, adentram nas lojas e/ou empresas. Conforme ela disse, está sendo quase impossível ter o controle efetivo desses animais. “Então vale a pena chamar a atenção do Poder Público, da Prefeitura, para ver o que iremos fazer em relação a isso, porque não está sendo pouco”, disse ela.

Leir ressaltou que a Prefeitura literalmente ‘fecha os olhos’ para a questão dos animais, principalmente com o grupo, já que até hoje nenhuma parceria foi firmada. “Precisamos de uma parceria maior, precisamos de parceiros empresários que possam ajudar na castração porque não é um problema que está pequeno”, disse Leir. “O grupo é um grupo de amigos e não temos um recurso, é nós que se ajudamos”, acrescentou ela. Além disso, Leir salientou que os vereadores também poderiam abraçar a causa para que os animais sejam castrados o quanto antes e os resgatados recebam tratamento. “Gente a causa animal tem crescido e precisávamos que alguém abraçasse junto com a gente essa causa, mudar essas leis dos maus tratos, para que a população se conscientizasse que isso é lei, o animal tem uma vida, então não é justo você negligenciar”, disse ela ressaltando que é preciso aumentar a punição para as pessoas que praticam maus tratos aos animais “quando mexe no bolso, a população se vira”, frisou ela.

No início da tarde desta quinta-feira 04, voluntários postaram na rede social Facebook que o grupo está precisando de 20 doses de vacina (v8 ou v10) para 20 filhotes que foram resgatados das ruas de Alta Floresta e atualmente estão precisando de um lar. A intensão do grupo é coloca-los para a adoção na próxima Feirinha de Adoção de cães e gatos que acontecerá no próximo dia 11 de outubro em frente a Agropet.