‘Bazar da Pechincha’ em prol aos animais abandonados de Alta Floresta será realizado neste sábado

Bruno Felipe / Da Reportagem

Será realizado neste sábado (06/10), no estacionamento do Supermercado Kinfuku (Centro), o ‘Bazar da Pechincha’ em prol aos animais abandonados de Alta Floresta. O bazar beneficente está sendo promovido pelo grupo ‘Amamos Animais’ e de acordo com a voluntária Leir Ribeiro, as roupas que serão vendidas foram todas arrecadadas através de doação da própria população.

Vale lembrar que todas as peças são de qualidade e oferecidas por um preço totalmente acessível. O bazar ocorrerá das 07h00 até as 16h00. “A gente quer agradecer ao pessoal que colaborou com as doações e queremos pedir também que a população colabore indo lá porque tem muita roupa de qualidade”, ressaltou Leir durante entrevista para a reportagem do Jornal O Diário. Ela salientou que a população pode continuar colaborando doando sapatos, ração, e medicamentos; os interessados podem estar entrando em contato pelo telefone da voluntária através do número 66 9 8433-1260 ou podem fazer a doação direto no local do bazar.

Leir disse que a população animal cresceu consideravelmente nos últimos dias no município, atrelado a isso, o número de resgates também aumentou, o que tem gerado algumas dívidas nas Clínicas Veterinárias do município. Parte do montante arrecadado será revertido para o tratamento de muitos desses animais que hoje encontram-se recebendo ajuda médica nas clinicas.

Leir ressaltou que já recebeu muitas doações de peças de roupa, sendo que toda a divulgação foi promovida pela internet através da página do facebook ‘Amamos Animais’. Nesta página os internautas ficam por dentro de todas as atividades promovida pelo grupo e também interagem com os membros através de pedidos de ajuda em casos de animais desaparecidos. “Estamos empenhados nesse bazar porque nós precisamos levantar um dinheiro grande para também castrar esses animais de rua”, concluiu Leir.